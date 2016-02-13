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13.02.2016 - 13:18 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor'da tek hedef galibiyet

Çaykur Rizespor Kulüp Basın Sözcüsü Ferah, "Medicana Sivasspor karşısında ikinci yarıdaki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor'da tek hedef galibiyet
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Medicana Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, rakipleri karşısında ikinci yarıdaki ilk galibiyeti almak istediklerini söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına iyi başlayamadıklarını, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe karşısında kaybettiklerini anımsatarak, ikinci yarının tek puanını Eskişehirspor beraberliğiyle elde ettiklerini belirtti.

İlk yarıda yakaladıkları avantajı ikinci yarının başında aldıkları kötü sonuçlarla kaybettiklerini ifade eden Ferah, "Ligde alt sıralardaki takımlarla aramız kapanmaya başladı. Bu hafta oynayacağımız Medicana Sivasspor maçı da bu açıdan çok değerli. Rakibimiz kazanıp umudunu artırmak, biz ise kazanıp aradaki farkı açmak için çalışıyoruz. Henüz ikinci yarıda kazanma başarısı gösteremedik" dedi.

Ferah, bu maçı başlangıç olarak gördüklerine dikkati çekerek, "Bu maçta alınacak puanlar altın değerinde. Medicana Sivasspor karşısında ikinci yarıdaki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz" diye konuştu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir karşısında aldıkları 2-0'lık avantajlı skorun takıma olumlu etki yaptığını vurgulayan Ferah, şöyle devam etti: "Zor günler yaşadığımız bir dönemde çok olumlu bir etki yarattı. Takımın güveninin artmasını sağladı. Bu olumlu havanın maça etki edeceğine inanıyoruz. Bu arada rakibimizin de teknik direktör değişikliğine gitmesi onlar için artı motivasyon olacaktır. Her iki ekip için de adeta 6 puan değerinde bir maç. Kazanan, 3 puanın yanında büyük moral bulacak."

- 3 önemli eksik

Medicana Sivasspor maçı öncesinde Çaykur Rizespor'da üç önemli eksik bulunuyor.

Sakatlığı nedeniyle Almanya'da ameliyat olan ve sezonu kapatıp kapatmadığı doktor raporuna göre belli olacak Kweuke'nin yanı sıra son haftalarda ilk 11'de forma şansı bulan Sercan Kaya ve Dhurgham İsmail bu maçta görev yapamayacak.

Yeşil-mavililerin, Medicana Sivasspor karşılaşmasına Itandje, Orhan Ovacıklı, Oboabona, Ertuğrul Ersoy, Eren Albayrak, Robin Yalçın, Koray Altınay, Ahmet İlhan Özek, Mehmet Akyüz, Deniz Kadah ve Tuszynski 11'i ile çıkması bekleniyor.

Muhabir : Muhittin SandıkçıYayınlayan : Çetin Arslancan

13.02.2016 13:19:42

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