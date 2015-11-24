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24.11.2015 - 14:31 | | Rize (AA)

Çaykur Rizespor'da Torku Konyaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım'da sahasında Torku Konyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor'da Torku Konyaspor maçı hazırlıkları
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Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda, hafif sakatlığı bulunan Eren Albayrak ve Viera takımdan ayrı çalışırken, dün idmanda sakatlanan Dhurgham İsmail ise katılmadı.

Antrenmanda yeşil-mavili futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. İdman, ilk 15 dakikalık bölümün ardından basına kapalı devam etti.

Karadeniz temsilcisi, Torku Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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