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04.05.2015 - 17:37 | | AA

Çaykur Rizespor'da Trabzon hazırlıkları başladı!

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak Çaykur Rizespor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor'da Trabzon hazırlıkları başladı!
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Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yardımcı antrenör Taşkın Güngör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kardemir Karabükspor maçında 90 dakika görev alan futbolcular salonda çalıştı.

Diğer futbolcuların sahada çalışmalarını sürdürdüğü antrenmanda, yeşil-mavili futbolcular koşunun ardından kısa pas ve kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Yağmur altında, yaklaşık 1,5 saat süren idman, istasyon çalışması ile sona erdi.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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