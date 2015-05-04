04.05.2015 - 17:37 | | AA
Çaykur Rizespor'da Trabzon hazırlıkları başladı!
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak Çaykur Rizespor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yardımcı antrenör Taşkın Güngör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kardemir Karabükspor maçında 90 dakika görev alan futbolcular salonda çalıştı.
Diğer futbolcuların sahada çalışmalarını sürdürdüğü antrenmanda, yeşil-mavili futbolcular koşunun ardından kısa pas ve kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.
Yağmur altında, yaklaşık 1,5 saat süren idman, istasyon çalışması ile sona erdi.
Çaykur Rizespor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.