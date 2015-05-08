08.05.2015 - 17:33 | | AA
Çaykur Rizespor'da Trabzon hazırlıkları sürüyor!
Çaykur Rizespor, 10 Mayıs Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların tamamı katıldı.
Yeşil-mavili oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren antrenmanda Karaman, futbolculara sık sık uyarılarda bulundu.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.