30.03.2017 - 17:25 | | AA
Çaykur Rizespor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Milli takım kampından dönen kaleci Diallo takımla birlikte çalışmalara başladı.
İdmana, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Ali Faez, Dhurgham İsmail, Yakoubi katılmazken, Recep Niyaz ise salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Karaman, antrenman boyunca futbolcularla tek tek ilgilenerek yapmaları gereken hareketleri gösterdi.
Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.