Çaykur Rizespor'da transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijerye Premiar Lig ekiplerinden Sunshine Stars oyuncusu Godfrey Oboabona İtama ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Baltacı, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın isteği doğrultusunda yapılan bir transfer olduğunu belirterek, ''Çok önemli bir isim. Nijerya milli takımı tecrübesi var. Uzun süre katkı sağlayacağına inanıyoruz. Her iki taraf için hayırlı olsun'' dedi.

Baltacı, transfer süresi içerisinde yeni oyuncu arayışlarının devam edeceğini ifade etti.

Godfrey Oboabona ise Çaykur Rizespor'a transfer olmasının kendisini mutlu ettiğini, önemli hedefleri olan bir takıma geldiğini vurgulayarak, "Turnuva maçlarından sonra çok teklif aldım ama Çaykur Rizespor teklif yapınca daha olumlu baktım. Bu transfer olmadan once Uche Kalu ile görüşüyordum. Transfer teklifi de alınca hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Türkiye ligi ile ilgili birçok oyuncudan bilgi aldım. Kariyerim açsısından Türkiye'yi tercih ettim."

Eline geçen fırsatları çok çalışarak değerlendirmeyi hedeflediğini vurgulayan Oboabona, uyum sorunu yaşamayacağını, ilk hedefinin kısa sürede Çaykur Rizespor'a katkı sağlamak olduğunu kaydetti.