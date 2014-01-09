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09.01.2014 - 12:31 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor'da transfer

Karadeniz ekibi, Trabzonspor'dan orta saha oyuncusu Aykut Akgün ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor'da transfer
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Trabzonspor'dan orta saha oyuncusu Aykut Akgün ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Kulüp Basın Sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı açıklamada, transfer komitesinin Aykut ile İstanbul'da sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladığını, Aykut'un Antalya'ya giderek kampa katılacağını ifade etti. Ligin ilk yarısında 12 maçta, 719 dakika forma giyen Aykut, bu maçlarda 2 sarı kart gömüştü.

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