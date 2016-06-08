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08.06.2016 - 20:30 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor'da transfer!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Iraklı milli futbolcu Ali Husni Faisal ile 5 yıllık anlaşma yaptı.

Çaykur Rizespor'da transfer!
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Çaykur Rizespor, Irak Milli Futbol Takımı oyuncusu Ali Husni Faisal ile 5 yıllık anlaşma imzaladı.

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ferah, daha önce Irak'ın Al Minaa Basra takımında forma giyen Faisal'ın, kendisini 5 yıllığına yeşil-mavili takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladığını ifade etti.

Basın sözcüsü Ferah, 22 yaşındaki Iraklı futbolcunun orta saha, kanatlar ve forvet arkasında görev yaptığını kaydetti.

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