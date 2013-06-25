Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları

Çaykur Rizespor teknik direktörü Rıza Çalımbay, kaleci Mariusz Pawelek ile kesin olarak anlaşmaya vardıklarını söyledi. Çalımbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'e yeni yükselmeleri nedeniyle transfere çok ihtiyaçları olduğunu ama transferleri gerçekleştirirken hata yapmamak için dikkatli davrandıklarını belirtti.

Transfer çalışmalarının başladığını, bazı isimlerle anlaşıldığını, bazılarıyla ise anlaşma aşamasına gelindiğini ifade eden Çalımbay, "Kaleci Mariusz Pawelek ile kesin olarak anlaşmaya vardık. Gelecek sezon bizimle birlikte olacak. Almanya'dan Koray Altınay ile iki aydır ilgileniyoruz. Çok beğendiğimiz ve kadroda görmek istediğimiz bir oyuncu. Yüzde 99 bu isimle de anlaştık. Büyük aksilik olmazsa kadromuza katacağız. Beşiktaş'tan Hilbert ve İngiltere'nin Blackpool takımında forma giyen Ludovic Sylvestre ile görüşmelerimiz var. Büyük aksilik olmazsa bu isimlerle de anlaşma imzalayacağız" dedi.

Çalımbay, Pawelek dışında kesin olarak anlaştıkları kimse bulunmadığını vurgulayarak, "Kesin anlaşmadan konuşmak doğru olmuyor. Bazen transferde yaşanan sıkıntılar nedeniyle 'aldık' dediğimiz oyuncuların imza atmaması sorun oluşturuyor. Yönetimimiz ve biz uğraşıyoruz. PTT 1. Lig'den çıktığımız için transfere çok ihtiyacımız var. Amacımız hazırlık döneminde bütün futbolcularla bir arada olmak. Transfer döneminde bu tür sıkıntılar oluyor" diye konuştu.

"Çaykur Rizespor herkesin takımı"

Transfer listesinin hazır olduğunu, yönetimin listeye göre hareket ettiğini dile getiren Çalımbay, şunları söyledi:

"Çaykur Rizespor herkesin takımı. Yönetimimize son derece güveniyorum. Anlaştığımız, anlaşamadığımız oyuncular olur. Her bölgenin alternatifi var. Amacımız sadece transferlerin erken bitmesi. Kampa yetişmemesini de sorun edecek değiliz. Önemli olan doğru adımları atmak. Doğru adımları atabilmek için ikinci kamp dönemi de beklenebilir. Bunun için sabırla çalışıyoruz. Pazar gününe kadar transferin büyük bölümünü tamamlamayı hedefliyoruz. Ardından toplu imza töreni düzenlenecek."

Çalımbay, istenilen oyuncuların çok yönlü, iyi oyuncular olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer istediğimiz oyuncuları alırsak yukarıya oynayacağımıza inanıyorum. Özellikle Koray Altınay kadromuza katıldığı taktirde adından sıkça söz ettirecek çok yönlü bir oyuncu. Oyunun her yönünü oynayabilen çok genç ve yetenekli. Bu yıl çok transfere ihtiyacımız var ama başarıyı yakalarsak gelecek sezon çok az oyuncuya ihtiyacımız olacak. Transfer yaparken takım adına uzun soluklu düşünmeye çalışıyoruz."

Çalımbay, Koray Altınay ve Ludovic Sylvestre'nin İstanbul'a geldiğini ve transfer komitesiyle son kez görüşme yapacaklarını kaydetti.