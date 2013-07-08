Çaykur Rizespor'da transfer krizi!

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı olan Bolu kampında son haftaya girilirken transferin tamamlanmaması üzerine kamptan ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetimle görüşmek üzere İstanbul'a gitti.



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bolu kampında sona yaklaştıklarını ancak transferleri tamamlayamadıklarını söyledi. Kamptan ayrılarak Başkan Metin Kalkavan ile görüşmek üzere İstanbul'a geçtiğini anlatan Rıza Çalımbay, şöyle dedi;



"Kadromuza bazı takviyeler yapıldı ancak 6-7 oyuncuya daha ihtiyacımız var. Transferde geciktik. Takımın uyum sorunu yaşamaması için transferleri biran önce tamamlamalıydık. 2 stoper, kaleci ve santrafor ile iki kanat oyuncusuna ihtiyaç var. Pawalek takımın kalecisi ancak yerli bir kaleciye daha ihtiyacımız var. Trabzonspor'dan Yasin'i istemiştim olmadı. Bunun dışında Sivasspor'dan Kadir ve Erman'ı istedim. Erman Galatasaray'a gitti, Kadir takımda kaldı. Serdar Kesimal transferi ise çok para isteyince olmadı."



"EKSİKLİKLERİ TAMAMLAMAK ZORUNDAYIZ"



Cumartesi günü Boluspor ile hazırlık maçı yapacaklarını ifade eden Çalımbay, "Hazırlık maçı sonrasında futbolculara 3 gün izin vereceğim. 3 gün sonra yeniden toplanarak yurt dışı kampına gideceğiz. Yapacağımız hazırlık maçında tüm sporcularımı görme şansı yakalayacağım. Yeni transferlerden memnunum, ancak eksiklerimiz var ve bunları mutlaka tamamlamak zorundayız" diye konuştu.



"YABANCI KONTENJANIMIZ DOLU"



Takımdan kiralık olarak gidecek sporcular olduğunu ifade eden Çalımbay şunları söyledi:

"Cumhur ve Şahin Ali'yi hiç izlememiştim. O nedenle kampa katılmalarını istedim. Bunların dışında takımda kalan 10 kişi içinden kiralık olarak vereceğimiz oyuncular var. Bu nedenle eksiğimiz olduğunu söylüyorum. Yurt içinden istediğimiz bazı oyuncular var. Ben listemi zaten başkana ve yönetime vermiştim. Şu ana kadar alınan oyuncular var ancak takımda çok eksiğimiz bulunuyor. Yabancı sayımızı doldurduğumuz için yurt içinden transfer yapmak zorundayız."