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02.09.2013 - 12:29 |

Çaykur Rizespor'da üç puan sevinci

Kulüp Başkanı Kalkavan: "Kayseri Erciyesspor karşısında taraftarımızın da desteği ile çok değerli galibiyet aldık"

Çaykur Rizespor'da üç puan sevinci
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Spor Toto Süper Ligi'de Kayseri Erciyesspor'u 2-1 yenerek puanını altıya çıkaran Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Metin Kalkavan, taraftar desteği ile çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kalkavan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde üç maç sonunda altı puana ulaştıklarını belirterek, "Çok iyi mücadele ediyoruz. Teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Ligin ilk haftalarında ne kadar çok puan toplarsak o kadar büyük avantaj. Çok oturmuş bir kadroya sahip değiliz. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız" dedi.

Kayseri Erciyesspor karşısında zorlu bir mücadelenin ardından haklı bir galibiyet aldıklarını ifade eden Kalkavan, "Kendi saha ve seyircimiz önünde kazanmamız gereken zor bir maçtı. Kayseri Erciyesspor karşısında taraftarımızın da desteği ile değerli bir galibiyet aldık. Taraftarımız takımını maç boyunca yalnız bırakmadı. Destekleri her geçen maç artıyor. Bundan sonra inşallah Çaykur Rizespor taraftarlarını, hep takımlarına olumlu katkı sağlarken göreceğiz. En büyük teşekkürü onlar hak ediyor" diye konuştu.

Kalkavan, takımda bazı eksiklerin olduğunu, transfer dönemi içerisinde takıma iki oyuncu daha katabilmek için büyük çaba harcadıklarını sözlerine ekledi.

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