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30.07.2013 - 12:31 |

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları

Kulüp Basın Sözcüsü Ferah: ''İki ayrı kamp programı ile eksiklerimizi büyük oranda giderdik''

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları
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Spor toto Süper Lig ekiplerindenÇaykur Rizespor'da basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptıkları iki ayrı kamp programı sonrası eksikleri büyük oranda giderdiklerini söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gerede ve Avusturya'da iki ayrı kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Avusturya kampının Kayserispor ile yaptıkları hazırlık maçı ile sona erdiğini ifade eden Ferah, ''Kamplar son derece verimli geçti. Futbolcularımızın kamp dönemlerinde ortaya koyduğu performans bizleri sevindirdi. İki ayrı kamp programı ile eksiklerimizi büyük oranda giderdik. Üç günlük iznin ardından Rize'de çalışmalara devam edeceğiz'' dedi.

Ligin başlamasına 20 günden az kaldığını söyleyen Ferah, ''Birçok yeni oyuncu ile anlşaşma sağladık ve kamp döneminde uyum sürecini geride bıraktılar. Önümüzdeki günlerde yeni oyuncuları kadromuza katmak için çalışmalarımız devam ediyor, Rize'deki kamp döneminde eksikliklerimiz tam olarak giderilecek. Camia olarak kalan süreyi çok iyi değerlendirip lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kalan süreyi birlik ve bütünlük içerisinde en iyi şekilde değerlendireceğiz'' diye konuştu.

Öte yandan, yeşil-mavili ekipte yeni sezonda futbolcuların forma numaraları belirlendi. Çaykur Rizespor'da 10 numaralı formayı Florin Cernat giyecek, yeni transferlerden Slyvestre 14, Kweuke 9 numaralı forma ile mücadele edecek. Rize'nin plakası "53" numaralı forma ise tercih edilmedi.

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