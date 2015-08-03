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03.08.2015 - 13:02 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor'da yeni transferler antrenmana katıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 4 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor'da yeni transferler antrenmana katıldı
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Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dört gruba ayrılan futbolcular, koşu ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanın son bölümünde yeşil-mavililer, şut ve pas çalışması gerçekleştirdi.

İzinli olan Oboabona ve yeni transfer Patryk Tuszynski çalışmada yer almazken, Avusturya kampında sakatlanan kaleci Gökhan Akkan, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Yeni transferler Gürcü orta saha oyuncusu Nika Dzalamidze ile Fransız forvet Teddy Chevalier antrenmanda yer aldı.

Karadeniz temsilcisi, Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda iki oyuncu daha transfer etmeyi planlıyor.

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