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17.02.2015 - 17:44 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor'da yeniler idmana katılmadı

Yeşil-mavililerde Obraniak ve Lafferty, sakatlıkları nedeniyle çalışmaya katılmadı.

Çaykur Rizespor'da yeniler idmana katılmadı
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Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesislerinde yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları geçen Ümit Korkmaz ve Deniz Kadah da yer aldı. Koşu ve kondisyon ağırlıklı çalışmada Karaman futbolcuları sık sık uyardı. Karaman, zaman zaman çalışmayı durdurarak futbolculara yapmaları gereken hareketleri gösterdi.

Çalışmada, Mersin İdmanyurdu maçında sakatlanan Obraniak ve Lafferty yer almadı. İki futbolcunun kontrol amaçlı çalışmada yer almadıkları, yarından itibaren takımla çalışacakları öğrenildi.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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