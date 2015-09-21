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21.09.2015 - 18:32 | | Rize (AA)

Çaykur Rizespor'da Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Eylül Çarşamba günü sahasında Adliyespor ile oynayacağı 2. tur maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor'da Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları
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Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenör Roland Koch yönetiminde yapılan antrenmanda, hafif sakatlığı bulunan Ertuğrul Ersoy takımdan ayrı çalıştı.

Yeşil-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kısa pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, ilk 15 dakikalık bölümünün ardından basına kapalı devam etti.

Çaykur Rizespor, Adliyespor maçı hazırlıklarını, yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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