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18.05.2014 - 14:21 |

Çaykur Rizespor'dan 150 bin liralık bağış

Çaykur Rizespor Kulübü, Soma için 150 bin liralık bağışta bulunuyor.

Çaykur Rizespor'dan 150 bin liralık bağış
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Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"2013-2014 sezonunu; gelirini SOMA'daki maden şehitlerinin ailelerine bağışlayacağımızı daha evvelce belirtmiş olduğumuz Elazığspor maçı ile tamamlamış bulunuyoruz.
Bu maçta elde dilen hasılat: 762 TL'dir. Gönül isterdi ki bu rakam çok daha fazla olsun !!
Yönetim kurulumuz bu hasılata ilaveten maç primi kadar bir meblağı da ilave ederek toplam 150.762 TL'yi SOMA şehitlerimizin ailelerine gönderme kararı almıştır. Geride bıraktığımız sezonda;
başarılı olduğumuz hususların yanında, yaptığımız hatalardan çıkardığımız ve çıkarmaya devam edeceğimiz dersler olacaktır.
Bu hususta özeleştirimizi de titizlikle yapacağız.
Edindiğimiz tecrübeler ışığında yeni sezon planlamalarımıza başlamış durumdayız. İlke ve prensiplerimize uyumlu çalışma gösterebilecek bir hoca ve teknik ekiple anlaşmamızı en yakın zamanda camiamız, taraftarlarımız ve kamuoyu ile paylaşacağız.
Önümüzdeki sezon hedeflerimizi ortaya koyarak, bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz."

İstanbul-DHA

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