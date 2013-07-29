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29.07.2013 - 14:50 | | DHA

Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a teklif!

Çaykur Rizespor, hazırlık maçı için Beşiktaş Kulübü'ne teklifte bulundu, maçın Rize'de oynanması istendi.

Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a teklif!
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Çaykur Rizespor Bolu ve Avusturya kampının ardından yeni sezon hazırlıklarını Çarşamba gününden itibaren Rize'de Mehmet Cengiz Tesislerinde sürdürecek. Yeşil mavililerde yönetim, sezon öncesi hazırlık maçı için Beşiktaş kulübüne teklifte bulundu. Karşılaşmanın Rize'de oynanması için yapılanı önerinin değerlendirildiği öğrenildi.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Beşiktaş ile hazırlık maçı için görüşmelerin sürdüğünü, yer konusunun henüz netlik kazanmadığını belirtti.

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