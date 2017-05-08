Çaykur Rizespor'dan bir ilk!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Bursaspor'u 6-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, lig tarihinde ilk kez bir maçta 6 gol attı.



Rize temsilcisi, bu sezon 17. kez yer aldığı Süper Lig'de, Bursaspor mücadelesiyle 576. maçına çıktı.



Ligde bundan önceki en farklı galibiyetlerini 2013-2014 sezonunda Gaziantepspor ve 2015-2016 sezonunda Antalyaspor'u 5-1 yenerek alan yeşil-mavili ekip, Bursaspor karşısındaki 6-0'lık performansıyla bir ilki gerçekleştirdi.



- "Bu sonuç bizim için moral oldu"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı galibiyetten çok kazanmanın önemli olduğunu belirtti.



Bursaspor mücadelesinin takım açısından kader maçı niteliğinde olduğunu dile getiren Kalkavan, "Bursaspor maçı kritik olduğundan kazanmak önemliydi. Farklı galibiyet de büyük bir moral oldu. Ligin geride kalan bölümünde üst üste seri galibiyetler alamadık. İki maçı arka arkaya kazanamadık. Bursaspor galibiyeti bunun başlangıcı olur ve bir seri yaparız. Ligde kalma yarışında geriden geldiğimiz için dezavantajlıyız. Rakiplerimiz ile arayı kapatmaya çalışacağız ve inşallah bunu başaracağız." diye konuştu.



Ligde her şeyin kendi ellerinde olduğunu vurgulayan Kalkavan, şunları kaydetti: "Önümüzdeki 4 maçı kazanırsak kesin ligde kalırız. Ben küme düşme barajının 36 veya 37 puanda olacağını tahmin ediyorum. Kalan dört maçı kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. Sezon başında kurduğumuz takımla kümede kalma mücadelesi veriyoruz. Elbette bunun öz eleştirisini yapıyoruz. Nokta transferleri yapamadık. Bir oyuncuyu seyrederek, sorarak gerekli referansları yaparak aldıktan sonra şansızlıklar yaşıyorsun ve o oyuncudan beklenen randımanı alamıyorsun. Biz de bunu çok yaşadık. Çaykur Rizespor'un en büyük eksikliği lider bir oyuncunun olmaması. Lider bir oyuncumuz olsaydı bugün durum çok farklı olurdu. Tercih hatası yaptığın gibi her aldığın oyuncu da tutmuyor."