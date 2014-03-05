Çaykur Rizespor'dan Burak Yılmaz açıklaması!

Geçtiğimiz hafta Rize’de oynanan Çaykur Rizespor, Galatasaray maçında Burak Yılmaz’a kale arkası tribününden atılan yabancı madde konusunda Çaykur Rizespor adına kulüp yöneticisi Remzi Kazmaz bir açıklama yaptı.

Galatasaray ile oynanan futbol karşılaşmasının sonlarına doğru yaşanan olayları tasvip etmediklerini söyleyen Çaykur Rizespor kulübü yöneticisi Remzi Kazmaz, “Galatasaray oyuncusu Burak Yılmaz'a kale arkası tribünlerinden bir şahıs tarafından yabancı madde atılmıştır. Sonrasında oyuncunun yüzünün yaralanmış olması hususu; ne spor ahlakı ve fair-play ruhuna, ne taraftarlığa, ne de insanlığa sığar. Böylesine bir eylemi gerçekleştiren şahsın hiçbir mazereti olamaz. Ayrıca yapılmış olan bu hareket 6222 sayılı kanuna göre de suçtur. Sahamızda vuku bulmuş olan bu olay tüm Ç.Rizespor camiasına mal edilemeyecek münferit bir olaydır. Prensip olarak başta futbolcularımız olmak üzere tüm Çaykur Rizespor camiasına 'centilmenlik, spor ahlakı ve fair-play ruhu' içinde olmayı her fırsatta öğütleyen, bu tür etik değerleri olmazsa olmazımız kabul etmiş bir kulüp olarak Burak Yılmaz'a yapılan bu hareketi nefretle kınıyor ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kulüp basın sözcümüz Aykut Ferah da hemen maç sonrasında yapmış olduğu açıklamada da benzer ifadelerle kulübümüz adına geçmiş olsun dileğinde bulunmuştur” şeklinde konuştu.

Gerek takımımıza ve gerekse de taraftarlarımıza yaptığımız fair-play yönündeki telkinlerin karşılığını da aldıklarını dile getiren Kazmaz “Bu yönde başarılı sayılabilecek çalışmalar yaptığımızı şu iki örnek doğrulamaktadır: Sezon başından bu yana hiçbir futbolcumuz kırmızı kart görmemiş; yine sezon başından bu yana saha kapama veya seyircisiz oynama cezası almamış bir kulüp durumundayız. PTT 1. liginde mücadele ettiğimiz yıllardan bu yana centilmenlik yarışında en önde giden ekiplerden biri olma özelliğimiz devam etmektedir ve edecektir. Tüm spor kamuoyunun çok iyi bileceği gibi; Türkiye'nin hangi sahasında ve hangi takımı ile oynarsanız oynayın, rakip tribünlerin hemen önünde, kendisine yapılan faullü hareketlere karşı "aşırı tepki" veren futbolcular, tribünlerdeki tüm taraftarlar için 'potansiyel bir tahrik unsuru' olmaktadırlar. Bu gerçeği hiç kimse göz ardı edemez, ve bu gerçek, Spor Toto Süper Ligi'nde mücadele eden 18 takım taraftarı için istisnasız olarak geçerlidir” diye konuştu.

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz'ın sosyal medyadaki kişisel hesabından yapmış olduğu açıklamaya da değinen Kazmaz, “Burak’ın babası Fikret Yılmaz kendi sosyal paylaşım hesabında 'Ey Rize taraftarı sizin Allah'ınız kitabınız yok mu?' tarzındaki tepkisini ancak ve ancak 'bir babanın evladına yapılan muameleden dolayı gösterdiği refleks ve reaksiyon' olarak değerlendiriyoruz. Aksi halde; yapılan bu hareketi bütün ÇAYKUR Rizespor taraftarına mal etmek asla ve asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.