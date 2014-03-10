Çaykur Rizespor'dan Çakır'a sitem

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, camia olarak hakemlerin hangi şartlar altında maçları yönetmeye çalıştıklarının bilinciyle hakem kararları hakkında mümkün oldukça beyanat dahi vermediklerini hatırlattı.

"Buna rağmen; hakemlere ve hakemlik müessesine duyduğumuz saygı ve verdiğimiz önemin maalesef karşılık bulmadığını üzülerek müşahede etmekteyiz” diyen Ferah "Sezonun sonlarına yaklaştıkça oynanan ve oynanacak maçlardaki her bir puanın çok büyük anlam ve önem kazandığı bir ortamda, son haftalarda yoğun şekilde gündeme oturan hakem kararlarından duyduğumuz rahatsızlığın (alışılagelmişin dışında, kazanmış olduğumuz bir maçtan sonra) spor kamuoyu ile paylaşması gerekliliği hâsıl olmuştur. 9 Mart 2014 tarihinde Medical Park Antalyaspor ile deplasmanda oynadığımız maçtaki (deneyim ve tecrübelerine çok güvendiğimiz, uluslararası alandaki başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuz) Cüneyt Çakır ve ekibinin yönetim anlayışı, takdir haklarını bize göre adaletsizce kullanmış olmaları camiamızda son derece rahatsızlık oluşturmuştur. Hakemlerden beklentimiz sadece adalettir” şeklinde konuştu.

“HAKEMLERE RAĞMEN ÜÇ PUANI KAZANDIK”

MP Antalyaspor'un, maçın 5'inci dakikasında golü atan Diarra'ya asisti yapan Tita'nın topu çizgi dışından çevirdiği vurgulayan Ferah “Bu pozisyon bariz bir şekilde görülmüş ancak gerek yan hakem, gerek asistan hakem ve gerekse de orta hakem pozisyonu devam ettirerek, takımımızın gol yemesine neden olacak "vahim" bir hataya ortak olmuşlardır. Orta hakem Cüneyt Çakır, maç geneline bakıldığında takdir haklarını yoğun bir şekilde takımımız aleyhine kullanmıştır. Spor kamuoyu genelinde görüş birliğine varılan çok bariz iki penaltımızı da aynı bakış açısı çerçevesinde vermemiştir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen; teknik heyetimiz yapmış olduğu yerinde ve doğru hamlelerle, futbolcularımız da ortaya koymuş oldukları takdire şayan mücadele ile üç puanı almışlardır. Gösterdikleri başarıdan dolayı teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyoruz” diye konuştu.