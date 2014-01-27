Çaykur Rizespor'dan Çalımbay'a destek

Yeşil mavili takım, ilk 5 maçta aldığı 4 galibiyetle lige tarihinin en iyi başlangıcını yaptı. Ancak bu çıkışını sürdüremeyen yeşil mavililer, Galatasaray, Beşiktaş, Akhisar Belediyespor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı, diğer maçlarını kaybetti. Devre arası tecrübeli oyuncuları kadrosuna dahil eden Çaykur Rizespor, ikinci yarıya Gençlerbirliği mağlubiyeti ile başlayınca 13 haftaya çıkan galibiyet özlemi sonrası teknik direktör Rıza Çalımbay, tartışılmaya başlandı.

FERAH: "MORALİMİZ BOZUK"

Basın Sözcüsü Aykut Ferah, devre arası kadrolarını güçlendirdiklerini, ancak bazı futbolcuların henüz hazır olmadığını vurgularken şöyle konuştu: "İkinci yarıda yeni bir sayfa açmak istemiştik. Gençlerbirliği karşısında ilk yarı iyi bir futbol sergiledik. Ancak ikinci yarı yapılan hatalardan dolayı yediğimiz gollerle maçı kaybettik. Bu da haliyle moralimizi bozdu. Takımda henüz hazır olmayan futbolcular var. Onlar her geçen hafta takıma katılmaya başlayacak. Bu hafta Lua Lua kadroda yerini alacak. Trabzonspor maçı ile seyircimiz önünde uzun bir aradan sonra galibiyetle tanışmak istiyoruz."

"ÇALIMBAY'A GÜVENİYORUZ"

Aykut Ferah, son olarak, "Teknik direktörümüz görevinin başında. Yeni antrenör söylentileri asılsız. Biz kendisine güveniyoruz. Trabzonspor maçından başka bir gündemimiz yok" diye konuştu.