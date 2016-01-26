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26.01.2016 - 16:00 | | Muhammet KAÇAR / RİZE, (DHA)

Çaykur Rizespor'dan erteleme talebi

Çaykur Rizespor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın saat 17.00'de sahasında karşılaşacağı Mersin İdmanyurdu maçının stadyumun karla kaplı olması nedeniyle perşembe gününe ertelenmesi için Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Çaykur Rizespor'dan erteleme talebi
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Çaykur Rizespor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın saat 17.00'de sahasında karşılaşacağı Mersin İdmanyurdu maçının stadyumun karla kaplı olması nedeniyle perşembe gününe ertelenmesi için Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Çaykur Rizespor Asbaşkanı Ömer Faruk Ofluoğlu, Yeni Rize Stadyumu'nda kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü, ancak maç saatine yetiştirilmesinin zor olduğunu vurgularken şunları söyledi:

"Bu nedenle karşılaşmanın Perşembe günü saat 17.00'de oynanması için Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduk. Bu konuda cevap bekliyoruz."

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