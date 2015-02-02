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02.02.2015 - 23:15 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor'dan flaş transfer!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Norwich City'den Kyle Lafferty ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Çaykur Rizespor'dan flaş transfer!
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, İngiltere İkinci Ligi (Championship) ekiplerinden Norwich City'nin Kuzey İrlandalı futbolcusu Kyle Lafferty'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda kadrolarına katmak istedikleri Lafferty ve kulübüyle anlaşmaya vardıklarını, 27 yaşındaki forvet oyuncusunun İstanbul'a gelerek kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Çaykur Rizespor'a bağlayan anlaşmayı imzaladığını ifade etti.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni takımına katılacak Lafferty, sezon başında transfer olduğu Norwich City ile ligde 18 maçta 811 dakika görev almış ve bir gol, 2 asist üretmişti.

Kuzey İrlanda Milli Takımı formasını 39 kez giyen Kyle Lafferty, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynadığı 4 maçta 3 gol kaydetmişti.

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