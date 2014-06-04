Çaykur Rizespor'dan Gerets açıklaması!

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uğur Tütüneker ile yeni dönemde çalışmama kararı almalarının ardından yönetim kurulunun değerlendirme toplantısı yaparak yeni sezon hazırlıklarına başladığını belirtti.

Kalıcı ve istikrarlı bir teknik ekip oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Ferah, "Bu anlamda transfer komitemiz yaptığı değerlendirmenin ardından raporları kulüp başkanımız Metin Kalkavan'a sundu. Teknik direktör arayışlarımızda tek yetkili kulüp başkanımızdır ve en kısa sürede teknik kadromuzu netleştireceğiz. İmza atılmadan, hiçbir şey bitmeden konuşmak doğru değil. Kamuoyunda çokça teknik direktör ismi geçiyor. Hepsi çok değerli ama hiç görüşülmemiş isimler sanki kulübe yakınmış gibi yazılıyor. Biz de hayretle izliyoruz" dedi.

Metin Kalkavan'ın teknik direktör konusunda açıklama yaptığını ve gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından imzaların atılacağını kaydeden Ferah, "Taraftarlarımız endişe etmesin. Geçen sezondan aldığımız dersler ve buna göre yaptığımız çalışmalar var. Kamuoyunda bizim açıklamamız dışında resmi olmayan yazıları dikkate almasın. Başkanımızın katılacağı toplantı ile nihai kararı vereceğiz. Bu uzun sürmeyecek. Gelecek sezon bir önceki sezondan daha iyi olacak" diye konuştu.

Yeşil-mavili ekibin, teknik direktör Eric Gerets ile görüştüğü yönünde basında yer alan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.