Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor'dan Gerets açıklaması!
04.06.2014 - 15:28 | | AA

Çaykur Rizespor'dan Gerets açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, teknik direktör arayışları konusunda tek yetkilinin kulüp başkanı olduğunu ve en kısa sürede teknik kadronun netleşeceğini söyledi.

Çaykur Rizespor'dan Gerets açıklaması!
ABONE OL

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uğur Tütüneker ile yeni dönemde çalışmama kararı almalarının ardından yönetim kurulunun değerlendirme toplantısı yaparak yeni sezon hazırlıklarına başladığını belirtti.

Kalıcı ve istikrarlı bir teknik ekip oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Ferah, "Bu anlamda transfer komitemiz yaptığı değerlendirmenin ardından raporları kulüp başkanımız Metin Kalkavan'a sundu. Teknik direktör arayışlarımızda tek yetkili kulüp başkanımızdır ve en kısa sürede teknik kadromuzu netleştireceğiz. İmza atılmadan, hiçbir şey bitmeden konuşmak doğru değil. Kamuoyunda çokça teknik direktör ismi geçiyor. Hepsi çok değerli ama hiç görüşülmemiş isimler sanki kulübe yakınmış gibi yazılıyor. Biz de hayretle izliyoruz" dedi.

Metin Kalkavan'ın teknik direktör konusunda açıklama yaptığını ve gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından imzaların atılacağını kaydeden Ferah, "Taraftarlarımız endişe etmesin. Geçen sezondan aldığımız dersler ve buna göre yaptığımız çalışmalar var. Kamuoyunda bizim açıklamamız dışında resmi olmayan yazıları dikkate almasın. Başkanımızın katılacağı toplantı ile nihai kararı vereceğiz. Bu uzun sürmeyecek. Gelecek sezon bir önceki sezondan daha iyi olacak" diye konuştu.

Yeşil-mavili ekibin, teknik direktör Eric Gerets ile görüştüğü yönünde basında yer alan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
  5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Sıradaki Haber