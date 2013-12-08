Çaykur Rizespor'dan hakeme tepki

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, "Fenerbahçe defansı ilk yarıdaki iyi oyunumuza karşı çareyi sert oynamakta buldu. Oyuncularımızı resmen dövdüler" dedi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftalar sonra ilk defa tam kadro maça çıkma şansı bulduklarını belirterek, Kweuke ve Cernat gibi önemli oyuncuların Fenerbahçe maçı ile geri döndüğünü vurguladı. Teknik ekip ve oyuncuların Fenerbahçe maçına iyi hazırlandığını ifade eden Ferah, şunları söyledi: "Maça da iyi başladık ve ilk yarım saat Fenerbahçe'yi oynatmadık. Farkı artırma şansımız oldu ama değerlendiremedik. Fenerbahçe defansı ilk yarıdaki iyi oyunumuza karşı çareyi sert oynamakta buldu. Oyuncularımızı resmen dövdüler. Özellikle Kweuke aldığı darbeler sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ne yazık ki hakem, sertliğe müsaade etti. Bizim oyunculara hemen müdahalede bulunmasına rağmen, Fenerbahçeli oyuncuları uyarmadı, kart bile göstermedi. Hiç yakışı kalmayan el, kol hareketlerine rağmen tepki vermedi. Aldığımız mağlubiyetten çok, hakemin tavrı bizi üzdü."

Hakemleri daha dikkatli olmaya davet eden Ferah, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok güzel bir ortamda başladığımız Fenerbahçe maçında hakemin yanlış kararları nedeniyle motivasyonumuz bozuldu. Özellikle 62. dakikada Caner'in elle oynadığı pozisyonda, ikinci sarı kartın gösterilmeyerek oyunda kalması, maçın akışını etkiledi. Hakemlerin de hata yapma hakkı var ama bariz hata yapmalarını beklemiyoruz. Hakem hatalarını büyük kulüplerin telafi şansı olabilir ama 1 puana bile ihtiyacı olan Anadolu ekiplerinin telafi şansı yok. Bu konuda hakemlerin taraf olmasını değil, sadece eşit mesafede olmalarını istiyoruz. Bizim kulüp olarak hiçbir zaman hakem eleştirmek tarzımız değil ama artık çok üzülüyoruz."

Ferah, Fenerbahçe'nin galibiyetini gölgelemek gibi bir düşünceleri olmadığına da dikkati çekerek, "Fenerbahçe ligin en iyi takımlarından ve kondisyonu yüksek. Güçlü kadrosu ile Fenerbahçe maçı bırakmadı ve aradığı golü de buldu. Yaptığımız değişiklikler sonrası biz etkili olamadık. Eksiklerimizi biliyoruz ve buna göre devre arasında tedbir alacağız. Daha güçlü bir takım haline geleceğiz" diye konuştu.