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14.07.2018 - 16:06 | | AA

Çaykur Rizespor'dan kamp değerlendirmesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, kamp döneminde tüm futbolcuların çalışmasının ve iyi niyetlerinin, takımda olumlu bir hava oluşturduğunu belirtti.

Çaykur Rizespor'dan kamp değerlendirmesi
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Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın Erzurum'daki 11 günlük ikinci etap kampını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladığını söyledi.

İkinci etap kampının çok verimli geçtiğini belirten Bakır, "Bu kamp döneminde tüm futbolcularımızın çalışması ve iyi niyetleri, takımda olumlu bir hava oluşturdu. Ayrıca yeni transferler Ali Çamdalı, Talbi, Mustafa Saymak ve Çınar Tarhan ise takıma çabuk uyum sağladı." diye konuştu.

Hasan Yavuz Bakır, teknik ekibin oyunculara üç gün izin verdiğini aktararak, "Takımımız 17 Temmuz Salı günü İstanbul'da toplanacak. Daha sonra üçüncü etap kampı için Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasına gidecek. Burada planlanan üç hazırlık maçı oynayacak. Takımımız 29 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek." ifadelerini kullandı.

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