Çaykur Rizespor'dan Özdilek açıklaması!

Albayrak, Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligde istemedikleri sonuçlarla karşılaştıklarını belirterek, "Bu kötü dönemi atlatmak için çalışıyoruz. İdmanlardaki çalışmaları, takım bütünlüğünü sahaya yansıtamıyoruz. Bunları gerçekleştirmeliyiz" diye konuştu.

İç sahada kazanamama baskısını az da olsa üzerilerinde hissettiklerini ifade eden Eren, "Kendi sahamızda galip gelemedik. Bu, özgüven kaybına neden oluyor. İhtiyacımız olan bir iki galibiyet. Hafta sonunda Kardemir Karabükspor ile sahamızda oynayacağımız maç bizim için çok değerli. Bu hafta çok daha fazla kazanmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

İdmanlarda ve kendi aralarında özgüven kaybını ve takım bütünlüğünü sağlamak için konuştuklarını kaydeden Eren Albayrak, "Bunu en kısa ve zararsız şekilde atlatmamız gerekiyor. Kardemir Karabükspor maçında direncimizi en üst seviyede sahaya yansıtmak için çalışacağız" dedi.

Özdilek, hakkındaki söylentiler

Eren Albayrak, teknik direktör Mehmet Özdilek ile futbolcular arasında sorunlar yaşandığına yönelik söylentilerin inandırıcı olmadığını vurgulayarak, "Bizim hocayla ilgili bir sıkıntımız yok. Saha içinde ve dışında çok iyi anlaşıyoruz. Hocamız tecrübelerini bize aktarıyor. Onun tecrübeleri ve futbol görüşünden yararlanıyoruz" diye konuştu.

Futbolcularla hoca arasında sıkıntı olduğunu dışarıdan duyduklarını ama gülüp geçtiklerini anlatan Eren, şöyle devam etti:

"İşlerin kötü gittiğini biliyoruz. Bu kötü gidişin sebebi biziz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Sahada bazen kötü futbol olabilir ama bunu kimse istemez. Herkesin desteğe ihtiyacı var. Birlik olup kötü günleri güzel günlere dönüştürmemiz gerekiyor. İşler kötü gidince bir kişiye yükleyemezsiniz."

Yönetim kurulunun çok büyük özveriyle kendilerine destek olduğunu aktaran Eren Albayrak, şunları söyledi:

"Onlar bize inanılmaz güven veriyor. Türkiye'nin bana göre en iyi yönetimiyle çalışıyoruz. Ödemelerimizi, her şeyi düzenli şekilde yapıyorlar. Kötü gidişin en büyük sebebi biziz. Sahaya daha fazla özveriyle çıkmalıyız. Bunun için çalışıyoruz. Herkesi mutlu etmek için daha çok çalışmalıyız. Herkesi mutlu etmek zorundayız, bu bizim görevimiz. Herkes gülmeyi, başarıyı hak ediyor. Kardemir Karabükspor maçında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Eren Albayrak, A2 milli takımına çağrılmasının kendisi için moral olduğunu belirterek, bunun verdiği moralle daha iyi işler sahaya yansıtmak istediklerini sözlerine ekledi.