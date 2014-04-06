Çaykur Rizespor'dan taraftara kınama!

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyesi ve basın sözcüsü Aykut Ferah imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "5 Nisan 2014 Cumartesi akşamı sahamızda oynadığımız ve maalesef kaybettiğimiz müsabaka esnasında ve sonrasında yaşanan olaylar ile ilgili olarak, bazı hususların bir kez daha vurgulanması gerektiği ortaya çıkmıştır." denilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın gol yemesini ve geriye düşmesini müteakip; henüz maçın bitmesine yarım saate yakın bir süre varken, (kesinlikle taraftarımızın tamamına mal edemeyeceğimiz) tribünlerde bulunan bazı şahısların, o anda sahada mücadele eden futbolcularımız, teknik direktörümüz ve teknik ekip ve yönetim kurulumuz aleyhine yapmış oldukları küfürlü ve olumsuz tezahüratları kesinlikle kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz.

Tribünlerdeki taraftarların mutlaka bir protesto hakkı vardır. Ancak bu hak kullanılırken de kesinlikle spor ahlakı ve fair play dışına çıkılmamalı; kişi ve kurumları rencide edici, aşağılayıcı yöntemler kullanılmamalıdır. Taraftarlarımıza; gerçek Rizespor taraftarlarına da bu konuda çok büyük görevler düşmektedir. Spor ahlakı, aile terbiyesi ve manevi değerler kapsamında, hiçbir şekilde kabullenilemeyecek düşünceler içinde olan, yaptıkları her eylem, söyledikleri her söz takımımıza kesinlikle zarar veren bu şahıslara kesinlikle gerçek Rizespor taraftarı müsaade etmemeli, içinde barındırmamalıdır."

6222 SAYILI KANUNUN GEREĞİ YAPILACAK

Dün akşam oynanan Kardemir Karabükspor maçında ve maç sonrasında takıma ve teknik heyete reva görülen, akıl ve vicdana sığmayan, kötü ve küfürlü tezahürat ve eylemleri ısrarla ve tahrik edici bir şekilde yapmış olan şahısların tespit edileceğini de beyan eden Ferah, "Bu şahıslar gerekli kamera görüntülerinden tespit edilerek 6222 sayılı kanun gereğince haklarında işlemler yapılacaktır." diyerek şöyle devam etti:

"E-bilet uygulaması kapsamında, pilot uygulamanın gerçekleştirildiği statlar içinde olan stadımızda zaten bundan sonra bu tür hiç bir eylem karşılıksız kalmayacak, şahıslar dilediği şekilde küfür ve hakaret edemeyecekler, bunların bir yaptırımı olduğu gerçeğini kesinlikle idrak edeceklerdir. Kulübümüz de bu tür uygulamaların takipçisi olacaktır.

Unutulmamalıdır ki; son 5 haftadır yenilgi yüzü görmeyen, geçtiğimiz hafta deplasmanda galip gelen takım da bu takımdır. Hocamız ve teknik ekibimiz, sadece dün akşam değil son 5 haftadır alınan sonuçlarda da takımımızın başında idiler. Ve olmaya da devam edecekler. Bu kesinlikle göz ardı edilmemelidir.

Futbol; galibiyet-beraberlik-yenilgi neticelerinden birisi ile biten; ancak her ne olursa olsun centilmenlik ve fair-play ruhu içinde oynandığında keyif veren bir spordur. Centilmenlik, dostluk ve sportif güzellikler futbolun ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Yenmek kadar yenilmek ve beraberlik de çok doğaldır. Yeşil çimler üzerine çıkan her takım, öncelikle galibiyet için mücadele eder. Ancak; o anki performans, koşullar, rakibin performansı, hava durumu, zemin durumu, futbolcuların mental durumları vb. etkenlerin bir araya gelmesiyle de oynanılan oyunun neticesi ortaya çıkar.

Takımımızın, geçen hafta kazanmış olduğu zorlu deplasman mücadelesi sonrasında, sahamızda oynadığımız maçta tribünlerin tamamen dolu olması, takımımızın, teknik heyetimizin ve yönetim kurulumuzun en büyük arzusu idi. Maalesef yine boş tribünler karşısında oynamak zorunda kaldık. "

Çaykur Rizespor'un son haftalardaki başarısını devam ettireceğini geride kalan 6 haftada da kendilerini ligde tutacak sonuçları yine bu oyuncu ve teknik ekiple alacaklarını da belirten Basın Sözcüsü Ferah, "Önümüzde oynayacağımız 6 maç daha var. Gerçek ve sağduyulu taraftarımızın desteğine her zaman ihtiyacımız vardır. Takımımız bu destekle de kalan 6 maçta çok daha güzel neticeler alacak ve bulunduğumuz yerden daha üst sıralarda ligi tamamlayacaktır. Buna inancımız tamdır." diyerek, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Teknik ekibimize olan inancımız ve güvenimiz, ilk günkü gibi devam etmektedir. Son 5 haftadır aldığımız neticeleri de bu teknik ekiple birlikte aldığımız konusunu değerli taraftarlarımıza bir kez daha hatırlatır, önümüzdeki 6 maçı da hep birlikte, omuz omuza, tek bir yumruk halinde güzel neticelerle geçeceğimiz inancımızı bir kez daha ifade etmek isteriz."