Çaykur Rizespor'dan taşlı saldırıya kınama!

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Başakşehir müsabakasından dönen Çaykur Rizespor 21 Yaş Altı Futbol Takımı'nı taşıyan takım otobüsüne, Trabzon'un Araklı ilçesinde yapılan taşlı saldırının hem kulübü hem de futbol kamuoyunu üzdüğü belirtildi.

Futbolun güzellikleriyle yaşanması isteğine vurgu yapılan açıklamada, "Böyle olaylar futbola yakışmıyor ve şiddetle kınıyoruz. Olayın ardından aynı gece Trabzon'a gelen A takımımız gereken tedbirler alındıktan sonra Rize'ye ulaşmıştır. Bu konuda bize yardımcı olan emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Böyle şeyler olmasın. Sporda şiddet yaşanmasın" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yaşanan bu olayın ardından gerekli mercilerle irtibata geçilerek faillerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayın takipçisi olacağız. Yetkililerle bilgi alışverişinde bulunuyoruz. En kısa zamanda olayın aydınlığa kavuşmasını, suçluların yakalanmasını diliyoruz. Çaykur Rizespor yönetimi, teknik ekibi, futbolcuları ve taraftarımızla her sezon, fair-play kurallarına dikkat ettiğimiz bütün spor kamuoyunun takdiridir. Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız."