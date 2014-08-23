Çaykur Rizespor'dan 'Tek ses' atağı!

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraftarların takımların en büyük gücü olduğunu belirterek, "Bizim taraftarımız da yağmur çamur demeden takımını yalnız bırakmadı. Bu bütünlüğü birlikteliğe dönüştürmek ve tribinlerde 'tek ses' olmak için forma kampanyası başlattık. Kombine biletini alan her taraftarımıza orijinal çubuklu forma hediye edeceğiz. Bugüne kadar kombinesini alan taraftarlarımızın da kaydını oluşturduktan sonra formalarını kendilerine teslim edeceğiz" diye konuştu.

Taraftarlardan maçlara formayla gelmelerini isteyen Ferah, "Rakiplerimiz, taraftarın farkını görsün istiyoruz. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Kombine bilet almayan taraftarlarımızın da orijinal formalarını alarak maçlara gelmelerini istiyoruz. Gençlerbirliği maçıyla sezona başlayacağız. Bu farkımızı ilk maçta göstermek istiyoruz, birlik ve bütünlüğümüz takımın başarısını artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Rize temsilcisi, 2014-2015 futbol sezonu için kombine kartları peşin veya kredi kartına 6 taksitle satışa çıkarmıştı. Kombine kart fiyatları, VIP tribün 3 bin lira, A-B tribün 750 lira, maraton 300 lira olarak belirlenmişti.