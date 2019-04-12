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12.04.2019 - 13:24 |

Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç ve Gökhan Akkan açıklaması

Çaykur Rizespor, Vedat Muriç'in Fenerbahçe ile, Gökhan Akkan'ın Beşiktaş ile anlaştığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç ve Gökhan Akkan açıklaması
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İşte yapılan açıklama:

Gökhan ve Vedat ile ilgili asılsız haberlerin yayınlanmasının kasıtlı olduğunu düşünüyor ve asıl amacın sporcularımızın motivasyon kaybı yaşamasına yönelik olduğundan endişe duymaktayız.

Sözleşmeli futbolcularımız Gökhan Akkan ve Vedat Muriç hakkında bugün bazı yayın organlarında yer alan asılsız haberlerinin gerçekle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Sezonun sonuna yaklaşıldığı ve her puanın büyük önem taşıdığı bir süreçte 2022 yılına kadar sözleşmemiz bulunan kalecimiz Gökhan Akkan’ın başka bir kulüpte anlaştığı ve başkanlar arasında el sıkışıldığı haberi tamamen yalan olup, adı geçen Beşiktaş kulübü yetkilileriyle herhangi bir buluşma gerçekleştirilmemiştir. Bahsi geçen yemek iddiası tamamen hayal ürünüdür.

Sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan bir diğer futbolcumuz Vedat Muriç için de hiçbir kulüple görüşme yapılmamış olup her iki futbolcumuzla da uzun yıllar çalışma düşünce ve arzumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır.

Birden fazla takım açısından sonucu önemsenen bir maçın arifesinde bu tip asılsız haberlerin yayınlanmasının kasıtlı olduğunu düşünüyor ve asıl amacın sporcularımızın motivasyon kaybı yaşamasına yönelik olduğundan endişe duymaktayız.

Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Hasan Yavuz BAKIR

Çaykur Rizespor Kulübü

Yönetim kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü

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