Çaykur Rizesporlu Oboabona ameliyat edildi

Fulya'daki Acıbadem Sports Sporcu Sağlığı Merkezi'nde gerçekleştirilen ameliyatın ardından, futbolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi.



Açıklamada, Oboabona'nın sakatlandığı dizinde menüsküs yırtığı ve kıkırdak hasarı tespit edildiği belirtilerek, "Futbolcu Op. Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi ve artroskopik menisektomi ve kıkırdak debridmanı uygulandı" denildi.