Çaykur Rizesporlu Özgür Çek açıklamalarda bulundu

Özgür Çek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'deki yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünün verimli geçtiğini belirtti.

Geçen sezon Alanyaspor'da ligi şampiyon olarak bitirdiklerini ifade eden Özgür Çek, "Bu benim kariyerim için bir başarıydı. Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra 3-4 takımdan transfer teklifi aldım. Ancak Hikmet hoca ile Ankaragücü'nde az da olsa bir birlikteliğimiz olduğu için tercihimi Çaykur Rizespor'dan yana kullandım. Çünkü hocamdan daha çok şeyler öğreneceğimi düşünüp kariyerime daha fazla fayda sağlayacağımı biliyordum. İnandığım için buradayım." dedi.

Özgür Çek, Çaykur Rizespor'un genç oyunculardan oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Rize'de iyi bir kamp dönemi geçirdik. Şimdi Avusturya'ya gidiyoruz. Tüm eksiklerimizi gidereceğiz. Sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Bizim için çok zor bir sezon olacak. Çünkü yeni bir ekibiz. Hocamızın söylediklerini yapıp öğrettiklerini harfiyen yerine getireceğiz. Bu yıl sahada gerekli mücadeleyi verip başarılı bir takım olmak için arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Buna hep birlikte inanıyoruz. Umarım hem Çaykur Rizepor hem de camiamız ve taraftarımız için güzel bir sezon olur."

"Çaykur Rizespor'un yeri üst sıralardır"

Yeni bir takım olmalarına rağmen çok güzel bir ortamda bulunduklarını anlatan Özgür Çek, şu ifadeleri kullandı:

"Takımda yerlisinden yabancısına müthiş bir sevgi ortamı var. Elbette yeni transferler olarak takıma bir adaptasyon sürecimiz oluyor. Yerli oyunculardan daha çok yabancı oyuncuların adaptesi biraz daha zaman alıyor. Bizim fazla bir sıkıntımız olmuyor. Yabancı arkadaşlarımızla birlikte takım olma yolunda ilerlemek istiyoruz. Hikmet hoca bize inanıyor biz de ona inanıp onun önderliğinde başarılı bir sezon geçireceğiz. Çaykur Rizespor'un yeri ligde alt sıralar değil üst sıralardır. Benim Alanyaspor'dan sonra beşinci takımım Çaykur Rizespor. Rize, denizi, doğası, havası ve yeşili ile herkes tarafından bilinen bir şehir. Ben de burada olmaktan mutluyum."