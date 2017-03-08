Çaykur Rizesporlu Recep Niyaz: "Karamsar olmaya gerek yok"

Yeşil-mavili takımın genç orta saha oyuncusu Recep, Çaykur Didi Stadı'nda antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde zor durumda olduklarını belirterek, "Bu zor durumdan çıkmak bizim elimizde. Çok da fazla karamsar olmaya gerek yok." dedi.

Önlerindeki bütün maçları kazanmak zorunda olduklarını ifade edenRecep Niyaz, "Artık maç kaybetme gibi bir lüksümüz yok. Bu hafta sahamızda Antalyaspor ile oynayacağız. Ardından deplasmanda da Gençlerbirliği ile karşılaşacağız. Bu iki maç, bizim ligdeki kaderimizi belirleyecek maçlar. Bu iki maçı kazanmak istiyoruz. Takım olarak bu güce sahibiz." diye konuştu.

"Taraftarımız yanımızda olsun ve bizi desteklesin"

Recep Niyaz, taraftarların her zaman yanında olmasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Lig henüz bitmedi. Önümüzde uzun bir maraton var. Daha oynayacağımız 12 maç var. Taraftarımız yanımızda olsun ve bizi desteklesin. Biz sahada mücadele ettiğimiz zaman onlar da saha dışında mücadele edecekler. Taraftar büyük bir güç oluyor. Biz de taraftarımızı arkamıza alarak önümüzdeki maçları kazanıp, derin bir nefes almak istiyoruz."

Antalyaspor maçı hazırlıkları

Yeşil-mavili ekip, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında, 12 Mart Pazar günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Çaykur Didi Stadı'nda, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdürdü.

Futbolcular antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada taktik ağırlıklı pas çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Süleyman Koç ve Ümit Kurt ise takımdan ayrı koştu.

Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.