Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Çaykur Rizesporlu Sercan: 'Kayserispor maçını kazanarak ligde rahatlamak istiyoruz'
25.03.2016 - 14:53 | | AA

Çaykur Rizesporlu Sercan: 'Kayserispor maçını kazanarak ligde rahatlamak istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un takım kaptanı Sercan Kaya, Kayserispor maçının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Çaykur Rizesporlu Sercan: 'Kayserispor maçını kazanarak ligde rahatlamak istiyoruz'
ABONE OL

Sercan Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü Kayserispor'u konuk edecekleri maçı final olarak gördüklerini belirterek, "Kazandığımız zaman büyük ihtimalle ligin alt sıralarında yer alan takımlardan uzaklaşmış oluruz. Bunun için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kendi sahamızda, seyircimizin desteğiyle bu maçı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Hem lig hem de Türkiye Kupası'nda mücadele ettikleri dönemde kadrodaki eksikliklerin kendilerini zorladığını ifade eden 28 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Kadronun kısıtlı olması, hem lig hem de kupada yoluna devam etmek isteyen takımın işini zorlaştırıyor. Özellikle sakatlıkların da işin içine girmesiyle teknik direktörün işi daha da zor oluyor. Bu sene zor zamanlar geçirdik. Kayserispor maçını kazanarak bir anlamda rahatlamak istiyoruz. Bizim için çok önemli bir maç olacak. Kupaya da ayrı bir önem veriyoruz. Taraftarımız ve camiamız için yarı finalde olmak önemli. İnşallah bu maçların altından başımız dik bir şekilde kalkarız."

Sercan Kaya, sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili olarak da, "3 yıldır Çaykur Rizespor'da forma giyiyorum. Devre arası sözleşmem hakkında bir görüşme oldu. Para veya başka bir şey konuşulmadı. Benim için problem yok. Yine görüşürüz. İki taraf için de hayırlısı neyse o olsun." şeklinde görüş bildirdi.

    Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
      La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
      Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    3. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
      Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
      Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Sıradaki Haber