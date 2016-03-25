Çaykur Rizesporlu Sercan: 'Kayserispor maçını kazanarak ligde rahatlamak istiyoruz'

Sercan Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü Kayserispor'u konuk edecekleri maçı final olarak gördüklerini belirterek, "Kazandığımız zaman büyük ihtimalle ligin alt sıralarında yer alan takımlardan uzaklaşmış oluruz. Bunun için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kendi sahamızda, seyircimizin desteğiyle bu maçı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Hem lig hem de Türkiye Kupası'nda mücadele ettikleri dönemde kadrodaki eksikliklerin kendilerini zorladığını ifade eden 28 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Kadronun kısıtlı olması, hem lig hem de kupada yoluna devam etmek isteyen takımın işini zorlaştırıyor. Özellikle sakatlıkların da işin içine girmesiyle teknik direktörün işi daha da zor oluyor. Bu sene zor zamanlar geçirdik. Kayserispor maçını kazanarak bir anlamda rahatlamak istiyoruz. Bizim için çok önemli bir maç olacak. Kupaya da ayrı bir önem veriyoruz. Taraftarımız ve camiamız için yarı finalde olmak önemli. İnşallah bu maçların altından başımız dik bir şekilde kalkarız."

Sercan Kaya, sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili olarak da, "3 yıldır Çaykur Rizespor'da forma giyiyorum. Devre arası sözleşmem hakkında bir görüşme oldu. Para veya başka bir şey konuşulmadı. Benim için problem yok. Yine görüşürüz. İki taraf için de hayırlısı neyse o olsun." şeklinde görüş bildirdi.