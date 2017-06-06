06.06.2017 - 13:46 | | RİZE (AA)
Çaykur Rizesporlu Süleyman Koç ameliyat edildi
Çaykur Rizesporlu oyuncu Süleyman Koç Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat edildi.
Çaykur Rizesporlu futbolcu Süleyman Koç, dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle İstanbul'da operasyon geçirdi. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Süleyman Koç'un, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat edildiği belirtildi.
Açıklamada, futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği, çalışmalara 3 hafta sonra başlayabileceği ifade edildi.