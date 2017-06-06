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06.06.2017 - 13:46 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizesporlu Süleyman Koç ameliyat edildi

Çaykur Rizesporlu oyuncu Süleyman Koç Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Çaykur Rizesporlu Süleyman Koç ameliyat edildi
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Çaykur Rizesporlu futbolcu Süleyman Koç, dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle İstanbul'da operasyon geçirdi. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Süleyman Koç'un, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat edildiği belirtildi.

Açıklamada, futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği, çalışmalara 3 hafta sonra başlayabileceği ifade edildi.

Çaykur Rizesporlu Süleyman Koç ameliyat edildi

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