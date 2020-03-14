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14.03.2020 - 19:54 | | AA

Çaykur Rizesporlu Umar, sezonu kapattı

Çaykur Rizespor'da dizinden ameliyat edilen Aminu Umar, sezonu kapattı.

Çaykur Rizesporlu Umar, sezonu kapattı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da dizinden ameliyat edilen Aminu Umar, sezonu kapattı. 

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Aminu Umar'ın Acıbadem Fulya Hastanesinde ameliyat edildiği bildirildi. 

Açıklamada, "Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından sporcuya ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılmıştır. Başarılı bir operasyon geçiren sporcumuz, 6 ay içerisinde tekrar çalışmalara başlayabilecektir." ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizesporlu Umar, sezonu kapattı

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