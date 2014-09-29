Çaykur Rizespor'un "45+5" belgeseli tamamlandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kuruluşundan bugüne yaşanan gelişmelere dikkat çekmek amacıyla hazırlanan "45+5" belgeselinin çekimleri tamamlandı.

Belgeselin yönetlenliğini de yapan Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın, kurtuluş savaşı yıllarında Rizeli gençlerin toplumsal dayanışma ve mücadele kaynağı olarak kırmızı-beyaz renklerle "İdman Ocağı" adıyla kurulduğunu anlattı.

Çaykur Rizespor'un tarihini anlatan belgesel filmde dönemin efsane futbolcusu Şenol Birol, Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı ve Çaykur Rizespor'un kurucularından Muharrem Kürkçü'nün anlatımlarının yer aldığını ifade eden Kazmaz, belgesel çalışmalarının 3 yıl sürdüğünü kaydetti.

Kazmaz, belge ve bilgilere dayanılarak hazırlanan belgeselde kişisel görüşlerini katmadan var olanı anlattıklarını vurgulayarak, "Çaykur Rizespor'un geçmişini ve mücadelesini anlatan çok değerli bir kaynak çalışma oldu. Belgeselin ikinci yarısını 45+5'i gelecek kuşakların mutlaka hazırlayacağına inanıyorum" dedi.

Belgeselde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan ile eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'a da yer verdiklerine dikkati çeken Kazmaz, takıma uzun yıllar hizmet veren ilk stadın başlama vuruşunu Yılmaz, Yeni Şehir Stadının başlama vuruşunu de Erdoğan'ın yaptığını anlattı.

Kazmaz, siyasi kaygı gütmeden emeği geçen herkese bu filmde teşekkür etmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bu film karelerinde yer vermek istediğim bir çok isimsiz kahraman oldu ama filmin kurgusu, süresi, yapısal durumu hiç uygun olmadı. Ben onlara verdikleri hizmetler için gönülden teşekkür ederim. Bu filmin bugüne kadar hazırlanan spor filmlerinden çok farklı olması ve birçok ezberi bozması nedeniyle izlenmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"45+5" belgeseli

Çaykur Rizespor'un kuruluşundan itibaren yaşadığı zorlukları ve başarıları anlatan 50 dakikalık belgeselde, Türk futbolunun efsane isimlerinden Şenol Birol'un halktan toplanan borç paralarla yeniden transfer edilmesi, Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferi uzun süre gündemden düşmeyen Hasan Vezir'in yeşil-mavili ekipteki zor günleri ve Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin Çaykur Rizespor'a gelişinin perde arkası anlatılıyor.

Karadeniz temsilcisinin uzun zamandır kırmızı görmediğine dikkat çekilen belgeselde, Akhisar Belediyespor'un 3 yıl önce Süper Lig'e son maçta Rize'de yükselişinin hikayesi ve Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan'ın centilmenlik örneği göstererek rakip takım oyuncularıyla sevinç fotoğrafı çektirmesine yer veriliyor.