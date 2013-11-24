Çaykur Rizespor'un forvet hattı çöktü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Metin Kalkavan, "Hiç kimse 10. haftada 8 futbolcumuzun sakat olacağını söyleyemezdi. Bütün forvet hattımız düştü. Forvet hattı çöktü" dedi.

Kalkavan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde çok "derin" bir kadro ile mücadele etmediklerini, mali dengeyi gözeterek kadro kurduklarını belirtti. Anadolu takımlarının çoğunda bir kaç oyuncunun sakat olduğu zamanlarda takımların sıkıntı çektiğini ifade eden Kalkavan, şunları söyledi: "Bizde özellikle forvet hattında zorlanıyoruz. Sakatlıklar futbolda olağan şeyler ama beş altı haftadır çok önemli 6 futbolcumuzdan sakatlıklar nedeniyle yararlanamıyoruz. Rakiplerimize bakıldığında yedekten gelen oyuncular dahi çok ciddi katkı sağlıyor. Kadro derinliğimizin olmaması ve yeni bir takım olmamız nedeniyle zorluklar yaşıyoruz. Hata yaptığımız zaman geri dönüşü sağlayamıyoruz. Bunda rakiplerimizin tecrübesi etkili oluyor. Devre arasına kadar beş maçı en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Alabileceğimiz maksimum puanlarla devreye girmek istiyoruz."

Ligde bazı takımların erken form tuttuğunu, bazı takımların sonradan kendini bulduğunu dile getiren Kalkavan, şöyle devam etti: "Bizim ilk haftalarda çok iyi bir grafiğimiz vardı ama sonrasında sakatlıklar ciddi sıkıntıya neden oldu. Kweuke, Uche, Cernat, Hurşut gibi forvet hattında bulunan isimler sakatlık nedeniyle yararlanamadığımız oyuncular. İlk haftalardaki kadro kurgumuz olsa bugün 5-6 puan daha yukarıda olabilirdik. Sakatlıklar çok ciddi farklar ortaya koydu. Hiç kimse 10. haftada 8 futbolcumuzun sakat olacağını söyleyemezdi. Bütün forvet hattımız düştü. Forvet hattı çöktü. Üç santrforumuz var, üçü de sakat. Arkasında oynayan Sercan sakatlıktan geldi, Eren yeniden sakatlandı. Son oynadığımız Kayserispor maçında üç oyuncumuz da sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Çok ciddi bir güç kaybı yaşıyoruz. Süper Lig'de rekabet edebilmek için elit futbolcu sayımızın biraz fazla olması gerekiyor. Bu kadar sakat olunca mücadelede zorluklar yaşıyoruz." Devre arasında ihtiyaca göre değerlendirmeler yapcaklarını vurgulayan Kalkavan, "İhtiyacımız neyse ona göre oyuncu alacağız. Kaliteli ve tecrübeli oyuncuların yanında genç ve istikbal vaat eden isimler de almak için uğraşacağız. Çok popüler futbolcu aldığımızda başarıyı yakalayacağımız anlamı taşımaz. Gerekli yere gerekli oyuncu takviye etmek için uğraşacağız. Buna teknik kadromuz karar verecek. Doğru transferleri yapmak çok önemli" diye konuştu.

"Ufak detaylarla kaybediyoruz"

Son haftalarda alınan sonuçların yanıltıcı olduğunu, çok kaliteli bir futbolcu kadrosuna sahip olduklarını vurgulayan Kalkavan, şunları söyledi: "Futbolcularımız her maç elinden gelenin en iyisini yapıyor. Futbolculara ceza kesmek, radikal karar almak gibi hiçbir düşüncenin içerisinde değiliz. Futbolculara sakatlandıkları için mi ceza keseceğiz? Bu lige iyi başlayan bu arkadaşlarımız, son maçlarda da iyi oynamalarına rağmen takım arkadaşlarının eksiliklerini hissediyorlar. Her maçta rakiplerimiz kadar mücadele etsek de tecrübe farkı ve ufak detaylarla kaybediyoruz. Bundan önce olduğumuz gibi bundan sonra da bu arkadaşlarımızla mücadelemizi sürdüreceğiz."

Devre arasında transfer hazırlığı

Kulüp başkanlarının görevlerinin kulübü yönetmek olduğunu kaydeden Kalkavan, şöyle devam etti: "Bana teknik taktik sormayacaksınız. Teknik taktik, teknik ekibin işi. Ben teknik analiz yapacak kapasitede değilim. Benim vazifem transferler ve farklı şeylerdir. Bu takım hepimizin takımı. Başarısız olduğunda farklı, başarısız olduğunda farklı yazmak doğru şeyler değil. Bu çocukların emekleri var, sakatlık sorunları var. Transfer için de ligin bitmesine beş maç var. Herkes kalan haftalarda mücadelesini ortaya koyacak. Transferde araştırmalarımız devam ediyor. Belirlediğimiz plan doğrultusunda çalışacağız. Detaylı raporlarımız devre arasında beş maçın tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak." Hiçbir maçta hakemleri eleştirmenin doğru olmayacağını, hakemlerin de hata yapma hakkı olduğunu belirten Kalkavan, hatalarda kasıt aramanın doğru olmadığını, son oynanan ve 2-0 kaybettikleri Kayserispor maçın hakemi Fırat Aydınus'u da çok beğendiği sözlerine ekledi.