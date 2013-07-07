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07.07.2013 - 19:00 |

Çaykur Rizespor'un Gerede kampı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gerede'deki yeni sezon hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürdü.

Gerede ilçesindeki bir otelde kamp yapan Karadeniz ekibini, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın transfer çalışmaları nedeniyle İstanbul'a gitmesi nedeniyle yardımcı antrenör Bülent Albayrak çalıştırdı. Çaykur Rizesporlu futbolcular, Abbayrak gözetimindeki akşam antrenmanına koşu top çalışması ile başladı.

Takımı 4 ayrı gruba ayıran Albayrak, futbolculara çeşitli varyasyonlar yaptırdı. Antrenmanın son bölümündeki çift kale maçta futbolcuların hırslı ve istekli olduğu görüldü. Günü çift idmanla geçiren ve sabah teknik taktik ağırlıklı çalışan yeşil-mavili ekibin akşam antrenmanı 1,5 saat sürdü.

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