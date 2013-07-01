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01.07.2013 - 11:54 | | BOLU (AA)

Çaykur Rizespor'un Gerede kampı başladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi

Çaykur Rizespor'un Gerede kampı başladı
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Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi.

Gerede Kaya Green Park Otel'de kampa giren Çaykur Rizespor, kampın ilk antrenmanını otel çevresinde teknik direktör Rıza Çalımbay gözetiminde kros çalışması yaparak başladı. Kampa, takımın yeni transferleri Ludoviç ve Pawelek de katıldı.

Antrenman öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Çalımbay, "Her şeyden önce camiamıza ve hepimize hayırlı olsun. Buraya eksik bir kadroyla geldi ve kadromuz hazır değil. İnşallah bu kampın ortasına ya da sonuna kadar kadromuz hazır olursa bizim için çok iyi olacak. İyi bir çalışma yapmak istiyoruz Gerede kampında. Buradan sonrada Avusturya'ya gideceğiz ve orada da iyi bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz" diye konuştu. Transfer konusunda çalışmaların devam ettiğini anlatan Çalımbay, "Çalışmalarımız devam ediyor. Eksik yerlerimiz var ve oyuncu almamız gerekiyor. Transfer çalışmalarını bu kampın ortalarına doğru bitirirsek iyi olur" şeklinde konuştu.

Çalımbay, ligin yeni takımı olmalarının en büyük dezavantajları olduğunu ifade ederek, "Yeni takımız ve kimse kimseyi tanımıyor. Yepyeni bir kadro. Onun için bir an önce transferleri yapıp, uyum içerisine girmemiz ve uyum sorununu çözmemiz gerekiyor" dedi.

Çaykur Rizespor'un Gerede kampı 13 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

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