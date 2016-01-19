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19.01.2016 - 12:44 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor'un gözü koltukta

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Ferah, "Bucaspor maçını kazanıp grubu lider bitirmek ve ligde oynayacağımız Fenerbahçe maçı öncesi moral bulmak istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor'un gözü koltukta
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu beşinci maçında yarın deplasmanda Bucaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, kazanıp grubu lider bitirmek ve ligde Fenerbahçe karşılaşması öncesi moral bulmak istediklerini söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına kendi sahalarında Gençlerbirliği karşısında aldıkları 3-2'lik mağlubiyet ile başladıklarını hatırlatarak, bunun beklenmedik bir sonuç olduğunu belirtti.

Puan cetvelinde alt sıralardaki takımların kazanması ile yakaladıkları avantajı yitirdiklerini vurgulayan Ferah, "İkinci yarının çok çekişmeli geçeceğini biliyorduk ama beklenmedik şekilde aldığımız yenilgi bizi de strese soktu. Amacımız bir an önce bu yenilgiyi telafi etmek. Ligde bizi çok zor bir maç bekliyor. Hafta sonu şampiyonluğun en güçlü adayı Fenerbahçe ile mücadele edeceğiz ve rakibimiz maçın tartışmasız favorisi" dedi.

Ferah, Fenerbahçe'nin favori olmasına karşın hiçbir maçın sonucunun oynanmadan belli olmadığına dikkati çekerek, "Fenerbahçe deplasmanında kazanmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız ama öncesinde kupada Bucaspor karşısında liderlik maçına çıkacağız. Bu maçın Fenerbahçe maçı öncesi bize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bucaspor maçını kazanıp grubu lider bitirmek ve ligde oynayacağımız Fenerbahçe maçı öncesi moral bulmak istiyoruz" diye konuştu.

Aykut Ferah, sakatlıkları bulunan Kweuke ve Patrik Tuszynski ile Nika Dzalamidze'nin, Bucaspor kafilesinde yer almayacağını sözlerine ekledi.

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