Çaykur Rizespor'un kamp programı açıklandı

Çaykur Rizespor Kulübü, takımın sezon öncesi kamp programını açıkladı. Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2015 Çarşamba günü Rize’de toplanacak takımın ilk hazırlık kampını Rize’de Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesislerinde yapacağı ve evindeki bu kampın 10 gün süreceği duyuruldu. İkinci hazırlık kampı ise 12 Temmuz 30 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Seefeld kasabasında gerçekleştirilecek. 18 günlük Avusturya kampı boyunca; Atletic Bilbao, FK Ufa, W.Bremen, M.Gladbach, Augsburg, Ingolstadt, H.Berlin, M.Haifa, Lokomotif Taşkent ve Norwich City takımları ile hazırlık maçları yapılacak. Takım Avusturya kampının ardından Rize’ye geri dönecek.