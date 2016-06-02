Çaykur Rizespor'un kamp programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un, 2016-2017 futbol sezonu öncesi 2 aşamalı yapacağı hazırlık kamp programı belli oldu.

Yeşil-mavili ekibin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 6 Temmuz Çarşamba günü Rize’de toplanacak takımın ilk hazırlık kampını Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesislerinde gerçekleştireceği ve bu kampın 10 gün süreceği duyuruldu.

İkinci hazırlık kampının ise 16 Temmuz-4 Ağustos arasında Avusturya'nın Seefeld kasabasında gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, 19 günlük kamp boyunca Tirol bölgesinde birçok hazırlık maçları yapılacağı kaydedildi.