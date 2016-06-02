02.06.2016 - 11:16 | | RİZE (AA)
Çaykur Rizespor'un kamp programı açıklandı
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un kamp programı açıklandı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un, 2016-2017 futbol sezonu öncesi 2 aşamalı yapacağı hazırlık kamp programı belli oldu.
Yeşil-mavili ekibin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 6 Temmuz Çarşamba günü Rize’de toplanacak takımın ilk hazırlık kampını Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesislerinde gerçekleştireceği ve bu kampın 10 gün süreceği duyuruldu.
İkinci hazırlık kampının ise 16 Temmuz-4 Ağustos arasında Avusturya'nın Seefeld kasabasında gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, 19 günlük kamp boyunca Tirol bölgesinde birçok hazırlık maçları yapılacağı kaydedildi.