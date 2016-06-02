Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Çaykur Rizespor'un kamp programı açıklandı
02.06.2016 - 11:16 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor'un kamp programı açıklandı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un kamp programı açıklandı

Çaykur Rizespor'un kamp programı açıklandı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un, 2016-2017 futbol sezonu öncesi 2 aşamalı yapacağı hazırlık kamp programı belli oldu.

Yeşil-mavili ekibin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 6 Temmuz Çarşamba günü Rize’de toplanacak takımın ilk hazırlık kampını Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesislerinde gerçekleştireceği ve bu kampın 10 gün süreceği duyuruldu.

İkinci hazırlık kampının ise 16 Temmuz-4 Ağustos arasında Avusturya'nın Seefeld kasabasında gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, 19 günlük kamp boyunca Tirol bölgesinde birçok hazırlık maçları yapılacağı kaydedildi.

Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
  2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
  5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
    Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Akhisarspor final kapısını araladı

Akhisarspor final kapısını araladı

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Sıradaki Haber