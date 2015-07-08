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08.07.2015 - 11:30 | | İHA

Çaykur Rizespor'un kombine fiyatları!

Çaykur Rizespor’da 2015-2016 yılı kombine bilet fiyatları belirlendi.

Çaykur Rizespor'un kombine fiyatları!
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Çaykur Rizespor’dan yapılan açıklamada 2015-2016 sezonunda Yeni Şehir Stadyumu’nda izlenecek maçlar için belirlenen kombine bilet fiyatları şu şekilde:

Protokol tribünü: 3 bin 300 TL, 6 taksitle 3 bin 500 TL, tek maç 400 TL, dört büyükler ile oynanacak maçlarda ise 500 TL. Protokol tribünü kombine yenileme ücreti ise 2 bin 800 TL. Protokol tribünü kombine yenileme altı taksit 3 bin TL.
VİP-A ve VİP-B tribünleri: 825 TL, 6 taksitle 875 TL, tek maç 75 TL, dört büyüklerin maçları tek maç 200 TL.
Maraton tribünü: 300 TL, 6 taksitle 325 TL, tek maç 25 TL, dört büyüklerin maçlarında 100 TL.
Kale arkası: 100 TL, altı taksitle 110 TL, tek maç 10 TL, dört büyüklerin maçları 50 TL.

Çaykur Rizespor kulübünden yapılan açıklamada kombine biletlerin 15 Temmuz tarihinden itibaren Yeni Şehir Stadyumu ve Memişağa Parkı’ndaki Çaykur Rizespor irtibat noktasından satışa çıkarılacağı duyuruldu.

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