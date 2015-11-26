Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Torku Konyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, sakat ve cezalı olmaları nedeniyle 5 futbolcularının kadroda yer alamayacağını ancak taraftar desteğiyle 3 puan alacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son 3 maçta 7 puan toplayarak yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini belirtti.

Torku Konyaspor'un ligin iyi futbol oynayan ekiplerinden olduğunu ifade eden Ferah, "Rakibimiz bu sezon ligde adından söz ettiriyor. Biz de iyi işlere imza atıyoruz. Rakibimizle aramızda 2 puanlık fark var. Kazanıp bir basamak daha yukarı çıkmak istiyoruz ama kolay olmayacağını biliyoruz. İki takım içinde zor bir maç olacak" dedi.

Ferah, takımda sarı kart cezalısı olan Robin Yalçın, sakatlığı bulunan Eren Albayrak, Viera ve Dhurgham İsmail ile ameliyat sonrası çalışmalara başlayan Sylvestre'nin bu maçta forma giyemeyeceğini kaydederek, "Torku Konyaspor karşısında sakat ve cezalı olmaları nedeniyle 5 oyuncumuz forma giyemeyecek ama hangi kadro ile sahaya çıkarsak çıkalım taraftar desteği ile 3 puan alacağımıza inancımız tam. Seyircilerimizin yanımızda olmasını istiyoruz. Onların desteği direncimizi ve kazanma arzumuzu artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili ekibin Torku Konyaspor karşısına Itandje, Orhan Ovacıklı, Ertuğrul Ersoy, Oboabona, Murat Duruer, Koray Altınay, Makiadi, Mehmet Akyüz, Ahmet İlhan Özek, Chevalier ve Kweuke 11'i ile çıkması bekleniyor.