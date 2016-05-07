Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, Trabzonspor maçını kazanıp, son iki haftayı sorunsuz tamamlamak istediklerini söyledi. Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin bitimine iki hafta kaldığını hatırlatarak, "Trabzonspor ile çok zor bir maça çıkacağız. Trabzonspor maçını kazanıp, son iki haftayı sorunsuz tamamlamak istiyoruz. Trabzon ve Rize aynı kültüre sahip iki komşu şehir." diye konuştu.



Öte yandan Çaykur Rizespor'da sakatlıkları bulunan Kweuke, Eren Albayrak ve Robin Yalçın'ın Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.



Yeşil-mavililerin sahaya; Itandje, Orhan Ovacıklı, Viera, Oboabona, Murat Duruer, Sylvestre, Koray Altınay, Ahmet İlhan Özek, Mehmet Akyüz, Chevalier ve Deniz Kadah 11'i ile çıkması bekleniyor.