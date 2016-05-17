Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'i
17.05.2016 - 12:42 | | Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)

Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'de kalmayı garantileyen Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, ligi galibiyetle bitirmek istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'i
ABONE OL

Geçen hafta Gaziantepspor karşısında aldıkları galibiyetle ligde kalmayı garantilediklerini hatırlatan Ferah, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eledikleri Medipol Başakşehir'i yenmek istediklerini belirterek, "Zorlu bir lig maratonunu tamamlamak üzereyiz. İyi başladığımız ligde ikinci yarıda sakatlıklar nedeniyle şansız dönemler yaşadık. Artık bunlar geride kaldı. Yaşananlardan ders alarak gelecek yıl için daha iyi bir planlama yapacağız. Şimdi önümüzde tek maç kaldı. 3 puan alarak ligi galibiyetle tamamlamak istiyoruz" dedi.

4 EKSİK VAR

Çaykur Rizespor'da Kweuke, Eren, Robin ve Murat'ın sakatlıkları bulunuyor. Cezalı oyuncusu olmayan yeşil mavililerin muhtemel kadrosu da şöyle:

Gökhan - Orhan, Viera, Oboabona, Ertuğrul- Koray, Sercan, Sylvestre, Ahmet İlhan- Deniz, Chevalier

Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
  2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
  5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
    Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Akhisarspor final kapısını araladı

Akhisarspor final kapısını araladı

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Sıradaki Haber