Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'i

Geçen hafta Gaziantepspor karşısında aldıkları galibiyetle ligde kalmayı garantilediklerini hatırlatan Ferah, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eledikleri Medipol Başakşehir'i yenmek istediklerini belirterek, "Zorlu bir lig maratonunu tamamlamak üzereyiz. İyi başladığımız ligde ikinci yarıda sakatlıklar nedeniyle şansız dönemler yaşadık. Artık bunlar geride kaldı. Yaşananlardan ders alarak gelecek yıl için daha iyi bir planlama yapacağız. Şimdi önümüzde tek maç kaldı. 3 puan alarak ligi galibiyetle tamamlamak istiyoruz" dedi.

4 EKSİK VAR

Çaykur Rizespor'da Kweuke, Eren, Robin ve Murat'ın sakatlıkları bulunuyor. Cezalı oyuncusu olmayan yeşil mavililerin muhtemel kadrosu da şöyle:

Gökhan - Orhan, Viera, Oboabona, Ertuğrul- Koray, Sercan, Sylvestre, Ahmet İlhan- Deniz, Chevalier