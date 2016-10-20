Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'i...
20.10.2016 - 14:45 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'i...

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Mete, "Gençlerbirliği maçını yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu karşılaşmayı kazanarak ligde yükselişe geçmeliyiz" dedi.

Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'i...
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcülerinden Saffet Mete, "Gençlerbirliği maçını yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu maçı kazanarak ligde yükselişe geçmeliyiz." dedi.

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son hafta oynadıkları Antalyaspor maçının son dakikasında elde ettikleri 1-1'lik sonucun takıma olumlu yönde yansıdığını söyledi.

Ligde topladıkları 5 puanın kendileri için yeterli olmadığına dikkati çeken Mete, "Beklentilerin uzağında olduğumuzu biliyoruz ama son haftalarda oyunumuzu geliştiriyoruz. Beşiktaş karşısında son dakikada yediğimiz gol ile 1-0 kaybederken, Antalyaspor deplasmanında son dakikada attığımız gol ile 1 puan almayı başardık. Artık sahada mücadele gücü yüksek bir takım izlettiriyoruz." diye konuştu.

Gençlerbirliği maçıyla, ortaya koydukları mücadeleyi sonuca yansıtmak istediklerini vurgulayan Mete, "Gençlerbirliği maçını yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu maçı kazanarak ligde yükselişe geçmeliyiz. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Bu sezon ligde Başakşehir ile birlikte en gol yiyen takım. Kalelerinde 7 maç sonunda sadece dört gol gördüler. Defansif özellikleri yüksek bir ekibe karşı oynayacağız ama bunu aşacak güce sahip olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mete, Gençlerbirliği maçının taraftar için de bir başlangıç olmasını istediklerini kaydederek, "Artık taraftarımız bu maç ile takımının yanında yer alsın. Seyirci bir takımın en büyük gücüdür. Bu gücü yanımıza aldığımız zaman işlerimiz bir nebze olsun kolaylaşacak. Gençlerbirliği maçında taraftarımız 90 dakika takımlarına sahip çıksın. Taraftar da Gençlerbirliği karşılaşmasını takıma sahip çıkma adına yeni bir başlangıç olarak görsün." şeklinde görüşlerini aktardı.

Yeşil-mavili ekibin Gençlerbirliği karşılaşmasına Diallo, Orhan Ovacıklı, Oboabona, Ümit Kurt, Dhurgham İsmail, Petrucci, Robin Yalçın, Janstcher, Emrah Başsan, Oğulcan Çağlayan, Kweuke 11'i ile çıkması bekleniyor.

Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
      Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber