Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'i...

Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcülerinden Saffet Mete, "Gençlerbirliği maçını yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu maçı kazanarak ligde yükselişe geçmeliyiz." dedi.

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son hafta oynadıkları Antalyaspor maçının son dakikasında elde ettikleri 1-1'lik sonucun takıma olumlu yönde yansıdığını söyledi.

Ligde topladıkları 5 puanın kendileri için yeterli olmadığına dikkati çeken Mete, "Beklentilerin uzağında olduğumuzu biliyoruz ama son haftalarda oyunumuzu geliştiriyoruz. Beşiktaş karşısında son dakikada yediğimiz gol ile 1-0 kaybederken, Antalyaspor deplasmanında son dakikada attığımız gol ile 1 puan almayı başardık. Artık sahada mücadele gücü yüksek bir takım izlettiriyoruz." diye konuştu.

Gençlerbirliği maçıyla, ortaya koydukları mücadeleyi sonuca yansıtmak istediklerini vurgulayan Mete, "Gençlerbirliği maçını yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu maçı kazanarak ligde yükselişe geçmeliyiz. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Bu sezon ligde Başakşehir ile birlikte en gol yiyen takım. Kalelerinde 7 maç sonunda sadece dört gol gördüler. Defansif özellikleri yüksek bir ekibe karşı oynayacağız ama bunu aşacak güce sahip olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mete, Gençlerbirliği maçının taraftar için de bir başlangıç olmasını istediklerini kaydederek, "Artık taraftarımız bu maç ile takımının yanında yer alsın. Seyirci bir takımın en büyük gücüdür. Bu gücü yanımıza aldığımız zaman işlerimiz bir nebze olsun kolaylaşacak. Gençlerbirliği maçında taraftarımız 90 dakika takımlarına sahip çıksın. Taraftar da Gençlerbirliği karşılaşmasını takıma sahip çıkma adına yeni bir başlangıç olarak görsün." şeklinde görüşlerini aktardı.

Yeşil-mavili ekibin Gençlerbirliği karşılaşmasına Diallo, Orhan Ovacıklı, Oboabona, Ümit Kurt, Dhurgham İsmail, Petrucci, Robin Yalçın, Janstcher, Emrah Başsan, Oğulcan Çağlayan, Kweuke 11'i ile çıkması bekleniyor.

Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.