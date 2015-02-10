Çaykur Rizespor'un sıkıntısı gol

Spor Toto Süper Lig'in 19 haftalık bölümünü 20 gol atarak geride bırakan Çaykur Rizespor, forvet hattındaki önemli oyuncularına rağmen sonuca gitmekte sıkıntı yaşıyor.

Yeşil-mavili ekip, ligde geride kalan 19 haftada 18 gol atan Torku Konyaspor'un ardından 20 golle Balıkesirspor'la ligin en az gol atan ikinci takımı konumunda bulunuyor. Çaykur Rizespor'da 20 golün 3'ü defans oyuncularından, 6'sı orta saha oyuncularından gelirken, forvetler 10 gol kaydetmeyi başardı. Bir golü ise rakip takım oyuncusu kendi kalesine attı.

Karadeniz ekibi geride kalan 19 haftada deplasmanda Mersin İdmanyurdu ve Galatasaray, iç sahada ise Bursaspor, İstanbul Başakşehir, Kardemir Karabükspor ve Gaziantespor'a gol atmayı başaramadı.

İç sahada en az gol atan takım

Ligde sahasında galibiyeti bulunmayan ve kaybettiği puanlarla alt sıralarda kendine yer bulan Çaykur Rizespor, evindeki 9 karşılaşmanın 4'ünde gol kaydedemezken sadece 6 gol atabildi.

Yeşil-mavililerin golcüleri iç sahada adeta suskun kaldı. Holosko ve Deniz Kadah iç sahada sadece birer kez gol sevinci yaşarken, iki gol defans, iki gol de orta saha oyuncularından geldi.

Deplasmanda 10 maçta 14 gol sevinci yaşayarak daha başarılı bir görüntü çizen Çaykur Rizespor'da, Deniz Kadah 4 golle deplasmanda en fazla gol atma başarısı gösteren oyuncu oldu. Kamerunlu Kweuke ise ligdeki 3 golünü de deplasmanda bulurken, Holosko bir kez gol atabildi. Orta saha oyuncuları deplasmanda 4 kez rakip fileleri havalandırırken, bir gol defans oyuncusundan geldi. Bir golü de rakip takım oyuncusu kendi kalesine attı.



En fazla Deniz Kadah attı

Yeşil-mavili ekipte golcüler içerisinde en az süre almasına rağmen 5 gol atma başarısı gösteren Deniz Kadah, takımın en golcü oyuncusu oldu. Deniz, ligde görev aldığı 795 dakikada 5 gol atmayı başardı. Kamerunlu forvet Kweuke ise bin 228 dakikada 3 gol attı. Beşiktaş'tan kiralanan Filip Holosko ise bin 348 dakika ile en fazla süre alan oyuncu olurken sadece 2 gol kaydetti.

Ferah: "Sakatlıklar ve Afrika Kupası bizi olumsuz etkiledi"

Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda önemli oyuncuların sakatlık ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle uzun süre görev alamadığını, bunun da takımı olumsuz etkilediğini belirtti.

Özellikle hücum hattındaki olumsuzlukların gol yollarında sorun yaşamalarına neden olduğunu vurgulayan Ferah, "Kweuke, Afrika Kupası ve sakatlıkları nedeniyle 4 maçta görev alamadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bazı maçlarda tam gücünü ortaya koyamadı. Holosko ise birçok maça ağrılarına rağmen fedakarlık yaparak çıktı. İki maçta sakatlığı nedeniyle maçı bırakmak zorunda kaldı. Deniz de çeşitli nedenlerle 3 maç görev yapamadı. Bazı maçlarda risk alarak oynamak zorunda kaldı" dedi.

Sezonun ikinci yarısında takıma İrlandalı oyuncu Lafferty'i dahil ettiklerini kaydeden Ferah, "Futbol bir takım oyunu. Savunması birlikte yapılan, golü birlikte atılan bir sistem oyunu. Oyun olarak çok iyi işler yapmaya başladık. Hikmet Karaman yönetiminde çıktığımız 7 maçın 5'inde gol atma başarısı gösterdik. Gün geçtikçe çok daha iyi olacağız" ifadesini kullandı.